Юристы оценили идею МВД закрыть лазейку для получения прав на снегоходы
Идея МВД ввести новую категорию, чтобы закрыть лазейку, разрешающую управлять снегоходами без сдачи специальных экзаменов, лишь повышает количество возможных штрафов и сдаваемых ежегодно экзаменов на права разных категорий. Такое мнение в разговоре с РБК высказал юрист «Всуде.Ру», автоюрист Илья Москвитин.
МВД предложило разрешить водителям, у которых в правах напротив категории B1 нет отметок, ездить только на транспорте с автопосадкой. Для управления средствами с мотопосадкой потребуется получить категорию А или открыть категорию B1 c отметкой MS.
«На мой взгляд, количество различных категорий, которые наплодили в последние годы для усложнения жизни водителей, явно избыточно. Если в СССР обходились пятью категориями, то теперь их 16», — сказал он. По его словам, в способе посадке водителя и типе руля нет принципиальных отличий, поэтому инициатива кажется «избыточной».
Адвокат, автоюрист Сергей Радько отметил, что предложение МВД противоречит закону о самоходных машинах. Согласно нему, управлять квадроциклами и снегоходами можно не только тем, у кого есть категория «B1» с мотоциклетными разрешениями, но и у кого есть просто «B», если водитель его арендует, а собственник проводит инструктаж.
«Получается, если у меня этой категории нет, я покупаю квадроцикл или снегоход, ставлю на учет у знакомого или на друга, и он мне сдает его в аренду, инструктирует. И я с категорией «В» безо всяких других отметок могу на нем ездить», — продолжил он, отметив, что приказ МВД «будет несложно обойти».
«Это бюрократия. Экзамены на «А», «B», «С» и «D» — они одни и те же», — сказал автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, в новой категории нет необходимости: «Как по мне, если есть категория «А», — вперед, ты уже все можешь».
Ведущий адвокат-специалист Московской муниципальной коллегии адвокатов Константин Мальков в разговоре с РБК счел инициативу «пределом ведомственных сфер влияния»: удостоверения на вождение квадроциклов и снегоходов выдает Технадзор, так как они отнесены в тракторной технике и не подпадают под юрисдикцию МВД. «Я полагаю, что закон обратной силы не имеет, и лица, допущенные к управлению, в соответствии с действующим законодательством, не должны ограничиваться в своих правах», — заключил он.