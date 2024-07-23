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Юристы оценили идею МВД закрыть лазейку для получения прав на снегоходы

Юрист Москвитин: идея ввести категорию для езды на снегоходах избыточна

Идея МВД ввести новую категорию, чтобы закрыть лазейку, разрешающую управлять снегоходами без сдачи специальных экзаменов, лишь повышает количество возможных штрафов и сдаваемых ежегодно экзаменов на права разных категорий. Такое мнение в разговоре с РБК высказал юрист «Всуде.Ру», автоюрист Илья Москвитин.

МВД предложило разрешить водителям, у которых в правах напротив категории B1 нет отметок, ездить только на транспорте с автопосадкой. Для управления средствами с мотопосадкой потребуется получить категорию А или открыть категорию B1 c отметкой MS.

«На мой взгляд, количество различных категорий, которые наплодили в последние годы для усложнения жизни водителей, явно избыточно. Если в СССР обходились пятью категориями, то теперь их 16», — сказал он. По его словам, в способе посадке водителя и типе руля нет принципиальных отличий, поэтому инициатива кажется «избыточной».

МВД предложило прикрыть лазейку для получения прав на снегоходы
Общество
Фото:Андрей Каменев / Global Look Press

Адвокат, автоюрист Сергей Радько отметил, что предложение МВД противоречит закону о самоходных машинах. Согласно нему, управлять квадроциклами и снегоходами можно не только тем, у кого есть категория «B1» с мотоциклетными разрешениями, но и у кого есть просто «B», если водитель его арендует, а собственник проводит инструктаж.

«Получается, если у меня этой категории нет, я покупаю квадроцикл или снегоход, ставлю на учет у знакомого или на друга, и он мне сдает его в аренду, инструктирует. И я с категорией «В» безо всяких других отметок могу на нем ездить», — продолжил он, отметив, что приказ МВД «будет несложно обойти».

«Это бюрократия. Экзамены на «А», «B», «С» и «D» — они одни и те же», — сказал автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, в новой категории нет необходимости: «Как по мне, если есть категория «А», — вперед, ты уже все можешь».

Ведущий адвокат-специалист Московской муниципальной коллегии адвокатов Константин Мальков в разговоре с РБК счел инициативу «пределом ведомственных сфер влияния»: удостоверения на вождение квадроциклов и снегоходов выдает Технадзор, так как они отнесены в тракторной технике и не подпадают под юрисдикцию МВД. «Я полагаю, что закон обратной силы не имеет, и лица, допущенные к управлению, в соответствии с действующим законодательством, не должны ограничиваться в своих правах», — заключил он.

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