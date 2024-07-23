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Общество ,  
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На участника драки в Кореновске завели дело на фоне марша местных жителей

Следователи завели уголовное дело после нападения на сотрудника полиции в Кореновске в Краснодарском крае, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 21 июля между местными жителями произошла драка. На место прибыли правоохранители, но в ответ на требование прекратить конфликт 20-летний юноша напал на полицейского.

Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти — ст. 318 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

В МВД ранее сообщили, на юношу составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и отправили под арест на пять суток.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что драка произошла между местным жителем и курдом — первый сделал замечание из-за громкой музыки. На следующий день около 60 жителей Кореновска вышли на протест из-за нападение курда, добавил собеседник агентства. Кадры шествия также опубликовал телеграм-канал Mash.

Теги
Краснодарский край драка нападение на полицейского
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