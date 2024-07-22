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Власти Чечни поддержали блогера в конфликте с Мизулиной

Асхаб Тамаев
Асхаб Тамаев (Фото: Асхаб Тамаев / Telegram)

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заступился за блогера Асхаба Тамаева, у которого произошел конфликт с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Видео со словами поддержки в адрес блогера министр опубликовал в своем телеграм-канале.

«Можем сказать про Асхаба — человек с твердой, правильной гражданской позицией», — заявил Дудаев. Он подчеркнул, что Тамаев регулярно помогает участникам военной операции на Украине, закупая для них все необходимое.

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По словам министра, «некоторых» может нервировать тот факт, что к блогеру может прислушиваться его аудитория. Однако «вот эти некоторые должны учитывать», что про них также есть информация, которую «можно и публиковать, и выливать в интернет при необходимости».

Ранее на YouTube-канале «Министерство правды» вышел ролик, в котором шла речь о незаконной деятельности Тамаева. Позже блогер опубликовал сообщение, что встретился с автором видео и получил извинения. «Встретился с Астемиром из «Министерства правды». Он приехал, как настоящий мужчина, извинился за прошлые недоразумения. Все обсудили, пожали руки и решили конфликт. Все могут ошибаться! Теперь у нас все окей, претензий нет, ситуация закрыта», — написал Тамаев в своем телеграм-канале.

После этого Мизулина опубликовала пост с обвинениями в адрес Тамаева. «Скамер задоксил парня и всех его родственников, <...> а потом вообще заставил блогера приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование», — написала она. По словам главы «Лиги безопасного интернета», Тамаев неуважительно относится к исламской религии, вовлекает в азартные игры детей и «в очередной раз подает дурной пример для молодежи». «Нормальные люди идут с иском в суд, если считают информацию недостоверной», — добавила она.

После того как в поддержку Тамаева выступил Дудаев, Мизулина опубликовала фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Теги
Екатерина Мизулина Чечня министр блогеры конфликт
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