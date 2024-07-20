Маск призвал США отправить астронавтов на Марс

Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

США должны отправиться на Марс и добиться тем самым еще больших высот, написал предприниматель Илон Маск на личной странице в соцсети Х. Так он прокомментировал пост NASA о 55-летии высадки американцев на Луну.

«В конечном счете каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это», — написал Маск, назвав высадку на соседней планете «вдохновляющим будущим».

16 июля 1969 года космический корабль «Аполлон-11» стартовал с площадки в Космическом центре им. Кеннеди, чтобы совершить первую высадку человека на Луну. 20 июля Нил Армстронг и Эдвин Олдрин высадились на ее поверхности. Это ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР.

В начале июня компания SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, сообщила об успешном приводнении прототипа корабля Starship. В будущем, как планируют создатели, он будет применяться для перевозки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, а в перспективах — на Луну и Марс.