Маск призвал США отправить астронавтов на Марс
США должны отправиться на Марс и добиться тем самым еще больших высот, написал предприниматель Илон Маск на личной странице в соцсети Х. Так он прокомментировал пост NASA о 55-летии высадки американцев на Луну.
«В конечном счете каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это», — написал Маск, назвав высадку на соседней планете «вдохновляющим будущим».
16 июля 1969 года космический корабль «Аполлон-11» стартовал с площадки в Космическом центре им. Кеннеди, чтобы совершить первую высадку человека на Луну. 20 июля Нил Армстронг и Эдвин Олдрин высадились на ее поверхности. Это ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР.
В начале июня компания SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, сообщила об успешном приводнении прототипа корабля Starship. В будущем, как планируют создатели, он будет применяться для перевозки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, а в перспективах — на Луну и Марс.
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