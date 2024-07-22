В Кабардино-Балкарии оштрафовали родителей, не вставших под гимн в школе

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Родителям, которые не встали во время исполнения гимна России на вручении аттестатов в одной из школ Нальчика, назначили штрафы в размере 3 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии.

Их признали виновными по административной статье о нарушении порядка официального использования российских государственных символов (ст. 17.10 КоАП). По данным ТАСС, всего в мировые суды республики поступило девять материалов по этому делу.

РБК направил запрос в управление судебного департамента Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел 29 июня. Телеграм-канал Mash писал, что в школе № 33 в Нальчике восемь родителей девятиклассников не встали во время гимна. На видео с мероприятия также было видно, что один из детей закрыл уши руками.

После этого в Минпросвещения республики пообещали применить к родителям меры. В ведомстве отметили, что ребенок, который закрывал уши, является дошкольником, а «детей школьного возраста, проявивших неуважение во время звучания гимна России в данной образовательной организации, не было».