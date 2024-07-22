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В Новороссийске отменили торжества в честь Дня ВМФ

Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В Новороссийске День Военно-морского флота (ВМФ), который в 2024 году будут праздновать 28 июля, пройдет без мероприятий, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

Торжественные мероприятия отменили «в целях безопасности», уточнили там. «Будут организованы только возложения цветов к морским памятникам», — рассказали в пресс-службе.

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Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте

День ВМФ ежегодно празднуют в последнее воскресенье июля. В этом году оно выпадает на 28-е число месяца.

Ранее об отмене празднования Дня ВМФ в Новороссийске сообщил «РБК Краснодар».

Ограничения торжеств коснулись и Санкт-Петербурга. Там впервые за восемь лет отменили кронштадтскую часть парада ВМФ. Те корабли, которые уже прибыли в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на Северный флот. В частности, речь идет о корабле «Адмирал Левченко» и торпедной атомной подводной лодке «Тамбов».

Теги
Новороссийск День ВМФ отмена мероприятия Безопасность
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