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Общество ,  
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СК опубликовал кадры с места крушения вертолета Robinson

Появились кадры с места крушения частного вертолета Robinson R44II в Якутии, фотографии опубликовала пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

На снимках видны обломки вертолета, разбросанные по камням.

В Якутии обнаружили обломки пропавшего частного вертолета Robinson
Общество
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

Вертолет пропал 19 июля в Алданском районе Якутии. Тогда у него сработал аварийный радиомаяк, пилот не вышел на связь в назначенное время.

Обломки Robinson нашли спустя три дня, 22 июля. Поиски осложнились погодными условиями. В результате крушения погибли четыре человека, которые находились на борту: пилот и три пассажира.

Следователи начали проверку по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Якутия место крушения вертолет Robinson обломок Следственный комитет фотографии
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