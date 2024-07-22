СК опубликовал кадры с места крушения вертолета Robinson

Появились кадры с места крушения частного вертолета Robinson R44II в Якутии, фотографии опубликовала пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

На снимках видны обломки вертолета, разбросанные по камням.

Вертолет пропал 19 июля в Алданском районе Якутии. Тогда у него сработал аварийный радиомаяк, пилот не вышел на связь в назначенное время.

Обломки Robinson нашли спустя три дня, 22 июля. Поиски осложнились погодными условиями. В результате крушения погибли четыре человека, которые находились на борту: пилот и три пассажира.

Следователи начали проверку по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).