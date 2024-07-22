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Военная операция на Украине ,  
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Два ребенка получили ранения при обстреле Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия обстрела
Последствия обстрела (Фото: vvgladkov / Telegram)

Двое детей получили ранения в Шебекинском городском округе при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в понедельник Шебекинский округ и Белгородский район подверглись воздушным атакам. «В селе Никольское Шебекинского городского округа ранены двое детей. У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги», — уточнил Гладков.

Детей везут в областную детскую клиническую больницу.

Тем же обстрелом в селе повреждены пять автомобилей, а также окна, кровли и заборы в десяти частных домах

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Кроме того, по его информации, средствам ПВО удалось отразить воздушную атаку в селе Нечаевка Белгородского района, но в результате в одном частном доме выбиты окна и повреждены два автомобиля, а в соседнем селе Вергилевка в таком же доме пробита крыша, разрушена летняя кухня и поврежден автомобиль. В селе также осколками посечен один соцобъект.

Теги
Персоны
Белгородская область Шебекино Дети ранения
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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