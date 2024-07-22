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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Атаку дрона пресекли около 11:00 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два села Белгородской области, написал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

В Новопетровке в результате удара FPV-дрона в частном доме загорелась крыша. Внутри дома разрушен потолок, выбиты окна, фасад поврежден осколками. Возгорание потушили участники добровольной пожарной команды и бойцы территориальной самообороны.

Под обстрел также попало село Ясные Зори. Повреждения получили два корпуса на территории местного сельхозпредприятия.

Два человека пострадали после атаки ВСУ на Шебекино и Белгородский район
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны украинской армии. В ночь на 22 июля ВСУ атаковали Шебекино и село Устинка. В Шебекино снаряд попал в частный дом, Устинку атаковал дрон-камикадзе. В результате удара пострадали два человека.

Теги
Персоны
Минобороны Белгородская область беспилотники Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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