Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Атаку дрона пресекли около 11:00 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два села Белгородской области, написал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

В Новопетровке в результате удара FPV-дрона в частном доме загорелась крыша. Внутри дома разрушен потолок, выбиты окна, фасад поврежден осколками. Возгорание потушили участники добровольной пожарной команды и бойцы территориальной самообороны.

Под обстрел также попало село Ясные Зори. Повреждения получили два корпуса на территории местного сельхозпредприятия.

Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны украинской армии. В ночь на 22 июля ВСУ атаковали Шебекино и село Устинка. В Шебекино снаряд попал в частный дом, Устинку атаковал дрон-камикадзе. В результате удара пострадали два человека.