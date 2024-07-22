 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Путин подписал закон, распространяющий механизм эскроу на ИЖС

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Граждане, желающие построить частные дома, при договоре с подрядчиком смогут переводить деньги на эскроу-счета в банке, откуда строитель сможет их забрать после исполнения всех обязательств по договору. Соответствующий пакет законов, которым механизм эскроу-счетов распространяется на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), подписал президент России Владимир Путин.

Эскроу — это специальный счет в банке, на котором деньги замораживаются до выполнения одной из сторон обязательств перед другой. Согласно новому закону сторонами такого договора могут быть подрядчик и заказчик строительства частного дома.

Ранее эта норма распространялась только на покупку жилья в новостройках. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Со своей стороны воспользоваться новым законом смогут не все подрядчики, а лишь те, кого включат в специальный реестр. В реестр могут попасть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, получившие уникальный идентификационный код.

Путин посоветовал прислушаться к словам Набиуллиной про эскроу-счета
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Как пояснял ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин, с принятием этого законопроекта у банков появится понятный предмет залога, взять ипотеку по одной из ипотечных программ с государственной поддержкой будет проще, рынок станет цивилизованным, а количество выдач увеличится. «Вместе с Минпромторгом России мы развиваем индустриальное домостроение в этом сегменте: помимо использования эскроу-счетов мы максимально «обелим» спрос за счет использования типовых проектов и домокомплектов», — добавил он.

Теги
Персоны
Владимир Путин законы ИЖС
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Продажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть
Бизнес
Кабмин разрешил направлять маткапитал на эскроу-счета
Общество
Путин поручил главе ЦБ следить за переходом застройщиков на эскроу-счета
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 17:25
Клуб Слуцкого со счетом 5:0 разгромил аутсайдера чемпионата Китая Спорт, 18:07
Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов Общество, 18:03
Ракова анонсировала открытие в Москве выставки среднего профобразования Город, 18:02
Starbucks продлила действие своих торговых знаков в России Вино, 17:58
У прилетевшей из Индии женщины нашли радиоактивный песок Общество, 17:52
Путин подписал закон о строительстве частных домов с эскроу Недвижимость, 17:50
СК опубликовал кадры с места крушения вертолета Robinson Общество, 17:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трейдер потерял $12 млн на названном в честь Джо Байдена мемкоине Крипто, 17:41
МВД Франции пообещало израильским спортсменам охрану 24 часа в сутки Спорт, 17:40
Медики начнут передавать МВД данные о людях с психическими заболеваниями Общество, 17:34
Центробанк установил официальный курс доллара США на 23 июля Инвестиции, 17:28
Запрос по 115-ФЗ: что делать, если бизнес не прошел проверку Отрасли, 17:23
В Хорватии произошло массовое убийство в доме престарелых Общество, 17:09
Журналистке Курмашевой дали 6,5 лет колонии по делу о «фейках» про армию Общество, 17:05