Путин подписал закон, распространяющий механизм эскроу на ИЖС

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Граждане, желающие построить частные дома, при договоре с подрядчиком смогут переводить деньги на эскроу-счета в банке, откуда строитель сможет их забрать после исполнения всех обязательств по договору. Соответствующий пакет законов, которым механизм эскроу-счетов распространяется на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), подписал президент России Владимир Путин.

Эскроу — это специальный счет в банке, на котором деньги замораживаются до выполнения одной из сторон обязательств перед другой. Согласно новому закону сторонами такого договора могут быть подрядчик и заказчик строительства частного дома.

Ранее эта норма распространялась только на покупку жилья в новостройках. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Со своей стороны воспользоваться новым законом смогут не все подрядчики, а лишь те, кого включат в специальный реестр. В реестр могут попасть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, получившие уникальный идентификационный код.

Как пояснял ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин, с принятием этого законопроекта у банков появится понятный предмет залога, взять ипотеку по одной из ипотечных программ с государственной поддержкой будет проще, рынок станет цивилизованным, а количество выдач увеличится. «Вместе с Минпромторгом России мы развиваем индустриальное домостроение в этом сегменте: помимо использования эскроу-счетов мы максимально «обелим» спрос за счет использования типовых проектов и домокомплектов», — добавил он.