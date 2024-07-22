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Общество ,  
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В Хорватии произошло массовое убийство в доме престарелых

Фото: Antonio Bat / EPA / ТАСС
Фото: Antonio Bat / EPA / ТАСС

Отставной полицейский напал на дом престарелых в городе Дарувар в Хорватии и убил шесть человек, сообщает издание Index со ссылкой на начальника полиции.

«Пять человек погибли [на месте], в итоге в больнице <...> скончался еще один человек», — рассказал полицейский. По его словам, еще шесть человек пострадали.

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Фото:Fabian Strauch / Global Look Press

Нападавшим оказался полицейский в отставке — 51-летний Крешимир Пахоки из Нижнего Дарувара. Сразу после атаки он скрылся, но был задержан около местного кафе. По данным издания, среди убитых подопечных дома престарелых была его мать. Она содержалась там в течение последних десяти лет.

По словам собеседника издания, ранее полиция уже имела дело с Пахоки, в том числе за неоднократное нарушение общественного порядка. По словам знакомых злоумышленника, раньше он был «хорошим парнем», но после выхода на пенсию стал злоупотреблять алкоголем, который «сделал свое дело».

Теги
Хорватия полицейский убийство дом престарелых
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