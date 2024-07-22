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Военная операция на Украине ,  
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В Грайвороне при атаке дрона пострадала женщина

Гладков: в Грайвороне Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Украинский дрон-камикадзе атаковал социальный объект в городе Грайворон в Белгородской области, в результате пострадала одна из сотрудниц учреждения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что у женщины сотрясение мозга, врачи оказывают ей помощь.

Гладков рассказал, что дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания, повреждения получили входная группа и два кабинета, еще на трех этажах выбило окна.

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Последствия обстрела

После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов. Грайворон находится на юго-западе региона, в нескольких километрах от российско-украинской границы.

Гладков утром 22 июля сообщил, что за сутки в результате атак со стороны Украины в Белгородском районе были ранены четыре человека и погиб один тракторист, в Шебекинском городском округе пострадали двое.

Теги
Персоны
Грайворон Белгородская область Вячеслав Гладков дроны беспилотники пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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