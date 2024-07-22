В Армавире задержали следователя по делу об убийстве бойца спецоперации

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Один из задержанных в рамках дела об убийстве в Армавире участника военной операции на Украине является следователем городского отдела МВД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на управление ведомства по Краснодарскому краю.

Как рассказали в МВД, задержанный следователь не принял должных мер по розыску и задержанию подозреваемого. В ведомстве отметили, что при подтверждении вины их сотрудника он будет уволен, а его руководители — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По версии следствия, в ночь на 14 июля около армавирского караоке-бара в ходе конфликта с участником военной операции местный житель ранил его ножом в живот, после чего скрылся. Военного госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

Представитель МВД Ирина Волк писала, что по подозрению в убийстве полиция разыскивает ранее судимого армавирца — 29-летнего Альберта Пилосяна.

20 июля СК сообщил о задержании трех человек — подозреваемого и двух его знакомых. В ведомстве уточнили, что знакомые фигуранта дела «находились в одной компании с ним и после совершенного преступления помогли ему скрыться».