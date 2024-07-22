Ефимов анонсировал появление первого траволатора в столичном метро

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Станцию «Достоевская» Кольцевой линии метро возводят с двумя вестибюлями: подземным и наземным, а доступ пассажиров на платформу обеспечат не только традиционные эскалаторы, но и траволаторы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, элементы, которые являются новшеством в московском метро, установят в 350-метровом пешеходном переходе, связывающем станцию с наземным вестибюлем на пересечении улицы Дурова с Олимпийским проспектом.

Отметим, что «Достоевская» будет расположена между действующими станциями Кольцевой линии «Новослободская» и «Проспект Мира», с нее можно будет осуществить пересадку на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветки столичной подземки.

Ранее о возобновлении строительства станции «Достоевская» на кольцевой линии метрополитена сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, активная работа над этим проектом из-за его сложности продлится около четырех-пяти лет.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что «Достоевская» станет первой станцией, построенной на Кольцевой, спустя 70 лет после полного запуска линии. Он также уточнил, что на данный момент строители завершили сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок. Кроме того, специалисты приступили к строительству обходных тоннелей и камер переключения движения.

По словам Загрутдинова, в настоящий момент строители возводят притоннельные сооружения и осуществляют устройство инженерных систем для реорганизации схемы движения поездов Кольцевой линии на время работ.