Жителей Москвы предупредили о грозе, сильном ветре и ливне

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в понедельник ожидаются сильный дождь, порывы ветра до 15 м/с и местами гроза, сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

Такая погода сохранится до конца дня 22 июля. В комплексе призвали граждан быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В московском департаменте транспорта в связи с погодными условиями рекомендовали использовать для поездок по городу не личный транспорт, а метро. Столичное управление МЧС также предупредило жителей об ухудшении погоды.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил в телеграм-канале, что Москву «накрыл дождем холодный атмосферный фронт». Ранее он писал, что в течение понедельника, 22 июля, в столице должно выпасть до 15% от месячной нормы осадков.

Накануне, 21 июля, Москву также накрыл дождь с грозой и сильным ветром. МЧС выпускало экстренное предупреждение. По словам Тишковца, в центре города за день выпала четверть от месячной нормы осадков.