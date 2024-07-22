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СК возбудил дело после взрыва газа в торговых рядах в Апшеронске

СК: после взрыва газа в торговых рядах в Апшеронске возбуждено уголовное дело

По факту взрыва газа в торговых павильонах в центре Апшеронска завели уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.

Дело возбуждено по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этой статье может грозить наказание максимум до десяти лет лишения свободы.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают очаг возгорания и точную причину пожара. Ход расследования поставлен на контроль руководителя регионального СК Андрея Маслова, добавили в ведомстве.

В Апшеронске после взрыва газа обрушился торговый ряд
Общество

В результате взрыва газовоздушной смеси в центре города обрушились торговые ряды, после возник пожар. На месте работают около 30 пожарных и спасателей и десять единиц техники. Пострадали четверо, спасатели вытащили из-под завалов одного человека. Площадь обрушения торгового ряда составила 100 кв. м.

Теги
взрыв газа Апшеронск Краснодарский край Следственный комитет
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