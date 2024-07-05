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В Росавиации рассказали о поисках перевернувшегося при посадке Ан-2

В Росавиации рассказали о поисках перевернувшегося при посадке Ан-2
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Вертолет со спасателями вылетал на место экстренного приземления самолета Ан-2 в Бурятии, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушное судно искали сотрудники Восточно-Сибирского территориального управления службы.

«На место авиационного события вылетал вертолет Ми-8АМТ авиакомпании «Баргузин» со спасательной парашютно-десантной группой (три человека)», — рассказал Кореняко.

В Бурятии при попытке сесть на дорогу перевернулся самолет Ан-2. Видео
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По его словам, примерно в 11:00 мск экипаж судна доставили в Сосново-Озерск. По информации на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК), командир самолета получил «незначительные травмы». Росавиация расценила произошедшее как аварию, уточнил Кореняко. МАК займется расследованием ее причин.

5 июля в Бурятии самолет Ан-2 авиакомпании «Крылья тайги» совершил экстренную посадку из-за жары. При высокой температуре из двигателя в полете произошел выброс масла. На борту находились шесть человек, экипаж выжил.

При посадке судно перевернулось. Автор видеоролика рассказал, что пилот собирался посадить самолет на дорогу, однако не смог сделать это из-за плохой видимости, так как переднее стекло было испачкано маслом.

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба; нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

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Теги
Бурятия Росавиация Ан-2 поиски
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