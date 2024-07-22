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Выборы президента США ,  
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Independent узнала, почему Байден объявил о снятии с выборов в X

Independent: Байден объявил о снятии с выборов в X из-за риска утечки информации
Сюжет
Выборы президента США

Президент США Джо Байден сообщил о своем выходе из президентской гонки в социальной сети X (бывший Twitter), чтобы избежать утечки информации. Об этом рассказал газете The Independent источник, знакомый с внутренними дискуссиями.

По словам собеседника, глава государства опубликовал свое заявление в X, чтобы «избежать возможности утечки новостей в преддверии какого-либо телевизионного обращения или заявления».

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Политика

Письмо было подготовлено при содействии давнего советника Байдена и главного стратега Майка Донилона, который по просьбе президента поехал в его загородный дом в штате Делавэр вечером в субботу, 20 июля, вместе с другим давним помощником Стивом Ричетти.

21 июля около девяти часов вечера по московскому времени Байден опубликовал в X заявление, в котором сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником он назвал вице-президента Камалу Харрис.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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