CNN: отказ Байдена от выборов — первый такой случай за последние 50 лет

Отказ Байдена от выборов стал первым за полвека случаем в истории США

Выход президента США Джо Байдена из гонки за пост главы государства в 2024 году — первый такой случай за последние 50 лет, отметил телеканал CNN.

В предыдущий раз действующий президент США отказался от участия в выборах из-за неудачной предвыборной кампании в 1968 году — это был Линдон Джонсон (1963 — 1969). Он тоже собирался баллотироваться на второй срок, но потом отказался.

В 1968 году популярность Джонсона резко упала из-за вмешательства США в войну во Вьетнаме. После отказа от выборов глава государства поддержал тогда кандидатуру своего вице-президента Хьюберта Хамфри. В итоге Хамфри, который был выдвинут от демократов, проиграл республиканцу Ричарду Никсону.

21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником он назвал вице-президента Камалу Харрис. Предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на имя Харрис.