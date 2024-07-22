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Выборы президента США ,  
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Отказ Байдена от выборов стал первым за полвека случаем в истории США

CNN: отказ Байдена от выборов — первый такой случай за последние 50 лет
Сюжет
Выборы президента США

Выход президента США Джо Байдена из гонки за пост главы государства в 2024 году — первый такой случай за последние 50 лет, отметил телеканал CNN.

В предыдущий раз действующий президент США отказался от участия в выборах из-за неудачной предвыборной кампании в 1968 году — это был Линдон Джонсон (1963 — 1969). Он тоже собирался баллотироваться на второй срок, но потом отказался.

В 1968 году популярность Джонсона резко упала из-за вмешательства США в войну во Вьетнаме. После отказа от выборов глава государства поддержал тогда кандидатуру своего вице-президента Хьюберта Хамфри. В итоге Хамфри, который был выдвинут от демократов, проиграл республиканцу Ричарду Никсону.

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21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником он назвал вице-президента Камалу Харрис. Предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на имя Харрис.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
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