Володин оценил выход Байдена из гонки и предложил привлечь его к ответу

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президента США Джо Байдена, который в воскресенье объявил о намерении покинуть президентскую гонку, следует привлечь к ответственности за санкции против России, конфликт на Украине, а также за разрушение экономики Евросоюза, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Его надо привлекать к ответственности за: развязанную войну на Украине; разрушение экономики европейских государств; санкционную политику против России и других стран», — сказал он журналистам, находясь с официальным визитом в Гаване.

По мнению Володина, «Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране — США». «Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов», — добавил он.

Байден, заявляя о выходе из президентской гонки, отметил, что снятие его кандидатуры соответствует интересам США и Демократической партии, и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве его приемника от демократов на выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Съезд демократов, на котором партия утвердит кандидата, состоится в августе.