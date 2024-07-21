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Выборы президента США ,  
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Володин оценил выход Байдена из гонки и предложил привлечь его к ответу

Сюжет
Выборы президента США
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президента США Джо Байдена, который в воскресенье объявил о намерении покинуть президентскую гонку, следует привлечь к ответственности за санкции против России, конфликт на Украине, а также за разрушение экономики Евросоюза, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Его надо привлекать к ответственности за: развязанную войну на Украине; разрушение экономики европейских государств; санкционную политику против России и других стран», — сказал он журналистам, находясь с официальным визитом в Гаване.

По мнению Володина, «Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране — США». «Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов», — добавил он.

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Политика
Джо Байден

Байден, заявляя о выходе из президентской гонки, отметил, что снятие его кандидатуры соответствует интересам США и Демократической партии, и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве его приемника от демократов на выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Съезд демократов, на котором партия утвердит кандидата, состоится в августе.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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