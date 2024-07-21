Шольц рассказал, что до сих пор смотрит ламповый телевизор

Олаф Шольц (Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что до сих пор пользуется ламповым телевизором, передает телеканал Welt.

Выступая на мероприятии в Дрездене, политик отметил, что многие немцы откладывают покупку электромобилей. По словам Шольца, ему это понятно на собственном примере — у него дома стоит ламповый телевизор, который «до сих пор прекрасно работает».

Он рассказал, что однажды захотел купить старому телевизору замену, но понял, что другой «через год устареет». «Почему-то я не смог заставить себя сделать это», — продолжил канцлер, предположив, что именно это происходит с немцами, которые не решаются пересесть на электрокары.

Шольц неоднократно рассказывал о том, что отдает предпочтение старым вещам. В 2022 году в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена) он опубликовал пост с портфелем, который купил 40 лет назад.

«Мой черный портфель был со мной почти 40 лет — на каждой встрече, в каждой поездке за границу и даже в отпуске», — добавил канцлер. «С каждым годом этот портфель нравится мне все больше», — подчеркнул Шольц, отказывавшись считать его «изношенным».