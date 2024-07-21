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Автора книги о Путине в ФРГ наказали после обвинений в гонораре из России

Хуберт Зайпель и&nbsp;Владимир Путин, Москва, 7 июня 2016 г.
Хуберт Зайпель и Владимир Путин, Москва, 7 июня 2016 г. (Фото: kremlin.ru)

Немецкого журналиста Хуберта Зайпеля, который написал две книги и снял фильм о президенте Владимире Путине, исключили из союза журналистов после обвинений в получении гонораров из России. Об этом сообщила ассоциация Network Research.

«Своим поведением Хуберт Зайпель нарушил основные правила независимой журналистики и нанес огромный ущерб авторитету нашей профессии», — цитирует FAZ председателя союза Дэниела Дреппера.

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В ноябре 2023 года медиагруппа Norddeutscher Rundfunk (NRD), для которой Зайпель в 2012 году снял фильм «Я, Путин», сообщила о создании комиссии для расследования данных о финансировании из России. Издатель обеих книг Зайпеля о российском президенте «Путин. Логика власти» (2015) и «Власть Путина. Зачем Европе Россия?» (2021) Hoffmann und Campe объявил о прекращении продаж.

Согласно версии Der Spiegel и ZDF, работу Зайпеля спонсировала De Vere Worldwide Corporation, которая принадлежит Игорю Воскресенскому. Он был членом совета директоров АО «Силовые машины», а председателем совета был основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, который находится под санкциями ЕС, США и Канады. По данным изданий, журналист должен был получить за вторую книгу о Путине €600 тыс. Зайпель в письме Spiegel и ZDF признал поддержку от Мордашова, отметив, что он спонсировал проекты за счет частных денег.

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