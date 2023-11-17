Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту пригрозили судом в ФРГ

Немецкая медиагруппа NRD может подать в суд на автора фильма о Путине, журналиста Зайпель из-за данных о спонсировании его работы из России. Автор книг о Путине признал, что получал поддержку на работу над ними от Мордашова

Хуберт Зайпель на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2022 года (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Немецкому журналисту, лауреату ряда наград, написавшему в том числе две книги о российском президента Владимире Путине, снявшему о нем документальный фильм и не раз бравшему у того интервью, Хуберту Зайпелю грозит судебное разбирательство в Германии из-за сообщений о спонсировании его работы из России.

Так, медиагруппа Norddeutscher Rundfunk (NRD), для которой он в 2011-2012 годах снимал документальный фильм «Я, Путин», сопровождая российского лидера на фоне подготовки к президентским выборам, заявила, что создает комиссию для расследования в связи с данными о финансировании из России. Фильм транслировался на телеканале ARD.

«Есть подозрение, что нас, а значит, и нашу аудиторию, намеренно обманули. Сейчас мы изучаем этот вопрос и рассматриваем возможность подачи иска в суд, — сказал директор NDR Йоахим Кнут. — Мы тщательно проанализируем процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, которые Хуберт Зайпель снял для NDR» (цитата по Spiegel).

Кроме того, издатель обеих книг Зайпеля о российском президенте «Путин. Логика власти» (2015) и «Власть Путина. Зачем Европе Россия?» (2021) Hoffmann und Campe объявило, что прекращает продажу этих книг. «Издательство Hoffmann und Campe решило не предлагать книги Хуберта Зайпеля к продаже в связи с сообщением, опубликованным Der Spiegel и ZDF», — говорится в заявлении редакции, переданное агентству DPA (его цитирует Sueddeutsche Zeitung).

Речь идет о публикации Der Spiegel и ZDF, основанной на международном журналистском расследовании Cyprus Confidential, которое базируется на утечках 3,6 млн документов шести кипрских компаний, занимавшихся регистрацией фирм и консалтингом.

Так, в материале утверждалось, что работу Зайпеля спонсировала De Vere Worldwide Corporation, которая базируется на Британских Виргинских островах в Карибском море. Ее владельцем, согласно полученным журналистами данным, является Игорь Воскресенский. Он был членом совета директоров АО «Силовые машины», а председателем совета, в свою очередь, был основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов (данные СПАРК).

Мордашов находится под санкциями ЕС, США и Канады. Он пытался оспорить европейские санкции. Пресс-служба бизнесмена передала его комментарий, в котором он заявил, что не понимает причин введения ограничений против него. «Я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом», — сказал Мордашов. Европейский суд отказался снять с него санкции.

Spiegel и ZDF пишут, что по заключенному «Акту о спонсорстве», Зайпель должен был получить за вторую книгу о Путине €600 млн, а также «материально-техническую и организационную поддержку» во время своих исследований в России. В то же время рукописная запись на контракте предполагает, что аналогичное соглашение было заключено еще в 2013 году для предыдущей книги.

Зайпель в письме Spiegel и ZDF признал поддержку от Мордашова, отметив, что он спонсировал проекты за счет частных денег. Журналист утверждает, что финансирование относилось «исключительно к книжным проектам», и ссылается на пункт в договоре, где сказано, что Зайпель не берет «никаких обязательств перед спонсором в отношении проекта (будь то в отношении содержания или композиции книги или чего-либо еще) или его завершения». Что касается фильма и интервью с Путиным, за них он «никогда не получал деньги от третьих лиц», заявил Зайпель.

Ранее журналист отрицал спонсирование своей работы из России. В интервью радиошоу SWR1 People в 2021 году его спросили, получал ли он когда-либо гонорары от России. Он поначалу отказался отвечать на вопрос словами «Возможно ли это?», но на вопрос ответил четким «Нет».