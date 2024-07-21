Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Макеевке
В жилом доме в Макеевке Донецкой народной республики произошел взрыв, сообщила первый заместитель управы Центрально-городского района города Инна Кисенко.
Она уточнила, что взрыв произошел в 8:15 мск в одной из квартир дома 12а квартала Гвардейский. В результате повреждения получили конструкции дома, а также окна, в том числе соседних домов. Причина взрыва пока не известна.
Жителей дома эвакуировали, они отказались оставаться в пунктах временного размещения, добавила Кисенко. «На завтра запланировано обследование <...> для принятия решений по дальнейшей эксплуатации дома», — заключила она.
В пресс-службе городского округа ТАСС уточнили, что пострадали три человека — их доставили в больницу. В МВД агентству сообщили о начале проверки.
В начале июля в башкирском Стерлитамаке взорвался газ на втором этаже многоквартирного жилого дома. Один человек погиб, еще семеро пострадали, рассказали в городской администрации. В прокуратуре уточнили, что взрыв произошел во время ремонтных работ газового оборудования.
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