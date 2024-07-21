На Украине майор ВСУ застрелил пограничника из-за измены жены

В отеле Тернополя майор ВСУ застал жену с пограничником и застрелил его

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В ночь на 21 июля в отеле Тернополя майор ВСУ застал свою жену с сержантом одного из пограничных отрядов и застрелил его, пишет местное издание «Тернополяне» со ссылкой на источники.

По данным издания, инцидент произошел около 03:00 мск в одном из отелей на улице Степана Бандеры. Как уточняет портал «Главное», речь идет о гостинице Stella. Майор выстрелил в оппонента шесть раз из служебного пистолета Glok-17, сержант погиб на месте. Как уточнило издание «Цензор», погибшему военнослужащему было 25 лет.

«Конфликт возник на почве ревности», — приводит «Цензор» комментарий пресс-секретаря Специализированной прокуратуры западного региона Украины Юлии Шевченко.

На данный момент решается вопрос о задержании майора по ст. 208 УПК Украины (предусматривает задержание без соответствующего постановления следствия или суда). Военнослужащему планируют предъявить обвинения в умышленном убийстве, после чего избрать меру пресечения.