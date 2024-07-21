В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Киеве на троллей-аттракционе через Днепр оборвался трос. Человек, который на нем находился, упал в реку, его ищут водолазы. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, это произошло, когда один из людей спускался по аттракциону. Трос удалось вытащить, но без человека, сообщил украинский телеканал ТСН в своем телеграм-канале. Упавшего с аттракциона продолжают искать водолазы.

Троллей — это стальной трос или веревка, натягивающиеся под уклоном, по которому скатываются на специальном подвесном устройстве (блоке).

Троллей-аттракцион в Киеве — это самая длинная на Украине веревочная станция, длина ее составляет 600 м. Троллей начинается около арки Дружбы народов, а заканчивается на Трухановом острове. Проехать над Днепром можно в среднем за 60 секунд, то есть скорость движения составляет 60 км/час. Трасса состоит из двух веревок и проходит вдоль пешеходного моста. Каждая веревка в состоянии выдержать груз весом до 250 тонн.