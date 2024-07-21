В водоемах России за сутки погибли 40 человек
За минувшие сутки в водоемах России погибли 40 человек, в том числе два ребенка, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Так, в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа, погибла компания из трех отдыхающих. Все трое купались в состоянии алкогольного опьянения. Тела вытащили из воды спасатели.
В этом же регионе в Хилок утонул мужчина, тело разыскивают водолазы.
В Туве, на реке Енисей, течение унесло мужчину. Его тело достали из воды очевидцы произошедшего.
В Башкирии, на реке Инзер, тело утонувшего мужчины всплыло рядом с отдыхающими на оборудованном пляже. Он купался на противоположном берегу в необорудованном месте, хотя у водоема были установлены знаки «Купание запрещено».
Также люди погибли на водоемах Алтайского, Красноярского, Хабаровского и Пермского краев, в Мордовии, ДНР, Ростовской, Мурманской, Самарской областях и в Калмыкии.
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