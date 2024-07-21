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В Минздраве рассказали о состоянии здоровья пациентов с ботулизмом

Минздрав: 11 человек остаются в больницах после вспышки ботулизма
Обстановка на предприятии по производству фасоли, входящей в состав салатов, Балашиха,&nbsp;19 июня 2024 г.
Обстановка на предприятии по производству фасоли, входящей в состав салатов, Балашиха, 19 июня 2024 г. (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

11 человек, заболевших ботулизмом после употребления салатов с фасолью из служб доставки, остаются на стационарном лечении, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«11 человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В середине июня жители ряда российских регионов начали обращаться к медикам с симптомами ботулизма. Вспышка заболевания была зарегистрирована в Нижегородской области, а также Москве, Московской области и Республике Татарстан после попадания в сеть доставки некачественной продукции.

Источником заражения стал салат из фасоли в вакуумной упаковке производства ООО «Локалкитчен» (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область). В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что салат изготавливался в антисанитарных условиях, также были неверно выставлены сроки хранения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пострадали 417 человек в 11 регионах, двое умерли. СК завел несколько уголовных дел, а Роспотребнадзор не рекомендовал есть салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорт».

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, оно проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, неврологических синдромов и поражения желудочно-кишечного тракта. Симптомами также являются рвота, диарея, запор, сильная утомляемость, головокружение, сухость во рту, слабость и затуманенное зрение.

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Теги
Минздрав ботулизм здравоохранение Роспотребнадзор
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