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Политика ,  
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Трамп рассказал о письме, полученном от Си Цзиньпина после покушения

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что после покушения на него в Пенсильвании получил письмо от лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters.

«[Си Цзиньпин] написал мне прекрасную записку на днях, когда узнал о том, что произошло», — сказал Трамп на предвыборном митинге в Мичигане, первом после инцидента с покушением.

Трамп упомянул письмо Си Цзиньпина, обсуждая экономическую политику в отношении Китая во время своего президентства, и добавил, что он «очень хорошо ладил с президентом Си».

Бывший президент США также сослался на сообщения с поддержкой от других мировых лидеров.

Представители правительств более 30 стран, в том числе Великобритании, Израиля, Германии, Японии, Канады, и выразили солидарность с Трампом, осудили нападение и пожелали бывшему президенту Соединенных Штатов скорейшего выздоровления, сообщил Reuters.

Трамп пришел на первый митинг после покушения без белой повязки на ухе
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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп

В Кремле связали покушение на Трампа с атмосферой в США, созданной администрацией Байдена, которая в том числе применяет силовые методы. В Госдепе назвали комментарий «невероятно безответственным».

Нападение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании. Одна из пуль задела его ухо, погиб один зритель, еще два человека получили ранения. 20-летнего стрелка Томаса Мэттью Крукса ликвидировали на месте. Это первый случай нападения на американского лидера с 1981 года, когда был атакован президент Рональд Рейган.

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Си Цзиньпин Дональд Трамп США покушение
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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