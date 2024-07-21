Мишустин оценил строящийся терминал магаданского аэропорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Магадан с рабочим визитом и ознакомился с тем, как идет строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту города, сообщает ТАСС.

«Спасибо за то, что вы называете сроки, берете ответственность на себя. За то, что с проектно-сметной документацией поработали хорошо. Это очень важно», — сказал Мишустин.

Премьер похвалил новый терминал, заметив, что он сделан «с умом» и обратил внимание на то, что дизайн выполнили российские специалисты. Однако глава правительства также добавил, что подъездную дорогу необходимо расчищать от мусора.

Новый терминал планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. Его площадь составит более 14 тыс. кв. м. Пропускная способность будет составлять 800 пассажиров в час или 1,5 миллиона в год. Сейчас действующий терминал обслуживает 600 человек в час.

В новом комплексе также появится обновленная система выдачи багажа, благоустроенная прилегающая территория, подготовленный для местного сурового климата перрон.

По словам Мишустина, к 2030 году, согласно поручению президента, должны быть модернизированы 75 аэропортов.