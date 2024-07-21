Мишустин оценил строящийся терминал магаданского аэропорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Магадан с рабочим визитом и ознакомился с тем, как идет строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту города, сообщает ТАСС.
«Спасибо за то, что вы называете сроки, берете ответственность на себя. За то, что с проектно-сметной документацией поработали хорошо. Это очень важно», — сказал Мишустин.
Премьер похвалил новый терминал, заметив, что он сделан «с умом» и обратил внимание на то, что дизайн выполнили российские специалисты. Однако глава правительства также добавил, что подъездную дорогу необходимо расчищать от мусора.
Новый терминал планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. Его площадь составит более 14 тыс. кв. м. Пропускная способность будет составлять 800 пассажиров в час или 1,5 миллиона в год. Сейчас действующий терминал обслуживает 600 человек в час.
В новом комплексе также появится обновленная система выдачи багажа, благоустроенная прилегающая территория, подготовленный для местного сурового климата перрон.
По словам Мишустина, к 2030 году, согласно поручению президента, должны быть модернизированы 75 аэропортов.
Аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С.Высоцкого - единственный объект транспортной инфраструктуры Магаданской области, который позволяет осуществлять внутрирегиональные полеты в населенные пункты области и дальнемагистральные полеты в центральную часть страны.
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