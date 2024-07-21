 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мишустин оценил строящийся терминал магаданского аэропорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Магадан с рабочим визитом и ознакомился с тем, как идет строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту города, сообщает ТАСС.

«Спасибо за то, что вы называете сроки, берете ответственность на себя. За то, что с проектно-сметной документацией поработали хорошо. Это очень важно», — сказал Мишустин.

Премьер похвалил новый терминал, заметив, что он сделан «с умом» и обратил внимание на то, что дизайн выполнили российские специалисты. Однако глава правительства также добавил, что подъездную дорогу необходимо расчищать от мусора.

Минтранс поручил ускорить предполетные процедуры в аэропорту Шереметьево
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Новый терминал планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. Его площадь составит более 14 тыс. кв. м. Пропускная способность будет составлять 800 пассажиров в час или 1,5 миллиона в год. Сейчас действующий терминал обслуживает 600 человек в час.

В новом комплексе также появится обновленная система выдачи багажа, благоустроенная прилегающая территория, подготовленный для местного сурового климата перрон.

По словам Мишустина, к 2030 году, согласно поручению президента, должны быть модернизированы 75 аэропортов.

Аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С.Высоцкого - единственный объект транспортной инфраструктуры Магаданской области, который позволяет осуществлять внутрирегиональные полеты в населенные пункты области и дальнемагистральные полеты в центральную часть страны.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Михаил Мишустин Магадан аэропорты нацпроекты
Материалы по теме
Новый аэропорт Иркутска оценили более чем в ₽200 млрд
Бизнес
Мишустин объявил о старте работ по ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Бизнес
Мишустин оценил реалистичность выполнения новых нацпроектов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Рособрнадзор назвал число выпускников, пересдавших ЕГЭ на 100 баллов Общество, 10:00
Что такое залог: какие виды бывают, что может стать предметом залога Инвестиции, 10:00
Пожар на мебельной фабрике в Нижнем Новгороде потушили Общество, 09:47
Банки США подняли индекс S&P 500. Что дальше и каких дивидендов ждать Pro, 09:38
Мишустин оценил строящийся терминал магаданского аэропорта Общество, 09:30
Секретная служба признала, что два года не хотела усиливать охрану Трампа Политика, 09:24
Сальдо сообщил о сбитии двух нацеленных на Крым ракет ATACMS Политика, 09:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Повысит ли возвращение Трампа в Белый дом риски ядерной войны Политика, 09:00
Как подобрать вклад с максимальной ставкой в надежном банке Инвестиции, 09:00
Болтон предупредил о «разрушительных уступках» России при Трампе Политика, 08:52
В Сумской области второй день подряд сообщили об ущербе инфраструктуре Политика, 08:45
Врач Байдена заявил об улучшении его состояния после заражения COVID Политика, 08:32
FT рассказала о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах россиян Политика, 08:27
Джонсон допустил отказ от требования возврата Украине границ 1991 года Политика, 08:22