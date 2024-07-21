Власти Венесуэлы введут сухой закон в дни выборов президента
Власти Венесуэлы усилят меры безопасности при проведении президентских выборов 28 июля, в частности, введут сухой закон, сообщают телеканал Meridiano и издание El Periodiquito со ссылкой на совместный указ Минобороны и министерства внутренних дел страны.
Особые меры будут действовать с 26 июля до 23:59 28 июля.
В стране закроют сухопутные границы, объявят запрет на продажу алкогольных напитков, проведение демонстраций и вечеринок, движение тяжелых грузовиков и продажу пиротехники. Оружие в эти дни разрешат носить только военным и полицейским.
28 июля в стране пройдут президентские выборы. Борьбу за пост главы государства ведут 10 политиков, в том числе действующий лидер республики Николас Мадуро. Основным его конкурентом на выборах выступает кандидат от крайне правых партий, входящих в Унитарную платформу, Эдмундо Гонсалес. Президентов Венесуэлы избирают сроком на шесть лет.
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