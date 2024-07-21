МЧС: при пожаре на СТО в Саратове пострадал человек

При пожаре на СТО в Саратове пострадал человек

В Саратове загорелось станция техобслуживания, сообщает региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Пожар начался на Технической улице, возгорание возникло в металлическом здании площадью 500 кв. м.

«В результате пожара пострадал мужчина», — говорится в сообщении МЧС.

На месте работают 27 специалистов и шесть единиц техники. Пожар локализовали.

В июне под Саратовом загорелся газопровод в районе Сторожевки в Татищевском районе. На газохранилище прогремел взрыв, затем возник пожар. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал предварительной причиной произошедшего разгерметизацию в связи с аномальной жарой. В районе происшествия расположено Сторожевское линейное производственное управление магистральных газопроводов.