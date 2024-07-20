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Политика ,  
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Дипломаты не получили от россиян заявлений по поводу отравления в Турции

Россияне не обращались в российское генконсульство в Анталье по поводу отравления в отеле на западе Турции. Об этом «РИА Новости» сообщили диппредставительстве.

«Обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты <...> держат вопрос в повестке», — цитирует агентство дипломата.

В Турции россияне отравились газом в пятизвездочном отеле
Общество
Кушадасы, Турция

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в отеле Sealight Resort газом отравилась семья, приехавшая на курорт из России. По данным телеграм-канала, у взрослых началась головная боль, их ребенок упал в обморок, позднее у него начались судороги. Семью направили в больницу, врачи установили, что пострадавшие отравились газом. Позднее россиян отправили в отель.

РБК в российском посольстве сообщили, что 18 июля в гостинице в городе Кушадасы сломался бойлер нагрева воды, произошла утечка газа. В больницу в связи с ЧП попали пять россиян.

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Турция Россия отравление
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