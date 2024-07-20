Байден обсудил с фон дер Ляйен Украину и поздравил ее с переизбранием

Президент США Джо Байден поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на пост главы Еврокомиссии, сообщает пресс-служба Белого дома.

Политики провели телефонный разговор. Стороны, в частности, затронули тему сотрудничества США и ЕС в решении крупных мировых проблем.

«Они также обсудили поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности за ее агрессию», — говорится в сообщении Белого дома.

18 июля фон дер Ляйен переизбрали председателем Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти в Евросоюзе) на новый пятилетний срок до 2029 года. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат Европарламента, при этом 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов.

Политик представила свою программу на предстоящий срок. В документе сказано, что приоритетом ЕК под ее руководством будет укрепление безопасности союза — она, в частности, планирует укрепить оборонную промышленность ЕС, ввести должность еврокомиссара по обороне и впервые во главе комиссии подготовить документ о будущем европейской обороны. В планах фон дер Ляйен в следующие пять лет сделать из ЕС «настоящий оборонный союз».