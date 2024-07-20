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Общество ,  
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В Армении человек погиб при взрыве рядом с полигоном Минобороны

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате взрыва рядом с полигоном МИД Армении в Капане погиб человек, сообщает пресс-служба ведомства. Жертвой взрыва оказалось «гражданское лицо».

В министерстве подчеркнули, что взрыв произошел рядом с полигоном, а на территории самого полигона «подобный случай не был зафиксирован».

В центре Тель-Авива произошел взрыв
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Фото:Ricardo Moraes / Reuters

По информации агентства Sputnik Армения, взрыв прогремел на территории медно-молибденового комбината, который находится рядом с полигоном оборонного ведомства, а погибшим оказался сторож.

По данным МВД Армении, погибшему было 64 года, а сообщение об инциденте поступило 20 июля в 18:45 по местному времени (17:45 мск).

В начале июня взрыв произошел на одной из заправок на автодороге Ереван — Севан в Армении. Тогда на месте возникло крупное возгорание, сообщалось о семи пострадавших.

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Теги
взрыв МИД полигон погибший Армения
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