В Армении человек погиб при взрыве рядом с полигоном Минобороны
В результате взрыва рядом с полигоном МИД Армении в Капане погиб человек, сообщает пресс-служба ведомства. Жертвой взрыва оказалось «гражданское лицо».
В министерстве подчеркнули, что взрыв произошел рядом с полигоном, а на территории самого полигона «подобный случай не был зафиксирован».
По информации агентства Sputnik Армения, взрыв прогремел на территории медно-молибденового комбината, который находится рядом с полигоном оборонного ведомства, а погибшим оказался сторож.
По данным МВД Армении, погибшему было 64 года, а сообщение об инциденте поступило 20 июля в 18:45 по местному времени (17:45 мск).
В начале июня взрыв произошел на одной из заправок на автодороге Ереван — Севан в Армении. Тогда на месте возникло крупное возгорание, сообщалось о семи пострадавших.
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