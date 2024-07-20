В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с листериозом в России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России в течение последних лет выявлены лишь единичные случаи заболевания листериозом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тыс населения», — говорится в публикации.

Так ведомство прокомментировало эпидемиологическую ситуацию в стране на фоне сообщений о вспышке листериоза в США. Там от него скончались два человека.

По предварительной информации, инфекция распространилась в 12 штатах, зафиксировано 28 случаев заражения. Многие из заболевших сообщили, что употребляли нарезки мясных деликатесов, но источник листериоза пока не подтвержден.

Листериоз — бактериальная инфекция. Как правило, бактерия-возбудитель размножается в овощах и продуктах животноводства, хорошо адаптируется к разным температурам. Она поражает центральную нервную систему, может вызвать менингит и энцефалит. Заболевание может быть смертельным. Больше других ему подвержены беременные, новорожденные дети, пожилые люди и люди со слабым иммунитетом.

Ранее еще два человека скончались от листериоза в Канаде. Предполагается, что они заразились после употребления в пищу растительного молока марки Silk.