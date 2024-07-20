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Общество ,  
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В США объявили вспышку листериоза, от которой погибли два человека

В США объявили вспышку листериоза, которая охватила 12 штатов, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний страны (CDC).

Ведомство собирает данные для определения пищевого источника вспышки инфекции бактерии Listeria monocytogenes. 28 человек были госпитализированы. Случаи заражения зарегистрировали, в частности, в Миннесоте, Висконсине, Пенсильвании, Нью-Йорке и Массачусетсе. По информации CDC, вероятно, люди заразились из-за нарезок мясных деликатесов.

Одна женщина заболела во время беременности и не потеряла плод после выздоровления, также центр зарегистрировал две смерти от инфекции — один человек погиб в Иллинойсе и еще один в Нью-Джерси. В CDC полагают, что настоящее число заболевших выше, и вспышка может не ограничиться 12 штатами.

Листериоз — бактериальная инфекция. Как правило, она размножается в овощах и продуктах животноводства, будучи толерантной к разным температурам. Листерия инфицирует центральную нервную систему, может вызвать менингит и энцефалит, а также привести к летальному исходу. Наиболее подвержены заболеванию беременные, новорожденные дети, пожилые люди и люди с низким иммунитетом.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Еще два человека от листериоза умерли в Канаде. Из-за этого в стране изъяли миндальное, кокосовое и овсяное молоко торговой марки Silk из магазинов, продукцию подозревают в распространении инфекции. Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов заявило, что еда, зараженная бактерией, может выглядеть и пахнуть как свежая, но все равно способна вызвать симптомы заболевания.

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