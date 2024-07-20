В Ростовской области при столкновении «КАМАЗа» с легковушкой погибли четверо

В Ростовской области при ДТП с «КАМАЗом» погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции в телеграм-канале.

ДТП произошло поздно вечером накануне, 19 июля. Как сообщили в ведомстве, водитель 2000 года рождения на Lada Largus не справился с управлением и столкнулся со встречным «КАМАЗом».

В результате водитель легковушки и три его пассажира погибли на месте.

В тот же день, 19 июля, в регионе произошло массовое ДТП. На трассе М-4 «Дон» столкнулись легковой автомобиль, два большегруза и микроавтобус.

По данным Госавтоинспекции, водитель «ГАЗ 2217» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Lada Granta. После этого сначала микроавтобус отбросило на припаркованный грузовик Scania, потом он вылетел на встречку и врезался в военный автомобиль «Урал». Пострадали восемь человек.