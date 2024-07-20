На Волге под Самарой пассажирское судно столкнулось с моторной лодкой

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Пассажирское судно «Валдай» столкнулось с легкомоторной лодкой на Волге под Самарой, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел 20 июля в районе базы отдыха «Чайка» в Красноглинском районе.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, сообщение о столкновении поступило 20 июля в 16:00 по местному времени (15:00 мск). Пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины, погибших нет.

Следователи проводят проверку по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ Следственного комитета России.



