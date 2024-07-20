На Волге под Самарой пассажирское судно столкнулось с моторной лодкой
Пассажирское судно «Валдай» столкнулось с легкомоторной лодкой на Волге под Самарой, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, инцидент произошел 20 июля в районе базы отдыха «Чайка» в Красноглинском районе.
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, сообщение о столкновении поступило 20 июля в 16:00 по местному времени (15:00 мск). Пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины, погибших нет.
Следователи проводят проверку по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ Следственного комитета России.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации