Семилетняя девочка вплавь спаслась с брошенной в Финском заливе лодки
В Петербурге спасатели нашли семилетнюю девочку, пропавшую во время катания на надувной лодке в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба российского МЧС в телеграм-канале.
В ведомстве рассказали, что девочка находилась в надувной лодке с отцом и 13-летним братом: семья плавала в акватории Финского залива. Подросток во время плавания выпал за борт, а отец прыгнул в воду за ним, оставив девочку в лодке.
Мужчина с сыном впоследствии выбрались на берег. Лодку нашли на суше пустой.
Семья обратилась к спасателям, и начались поиски. Операция продолжалась порядка пяти часов, в итоге пропавшую девочку нашли живой в прибрежной зоне.
«Как оказалось, лодку стало сносить течением. Малышка вплавь добралась до берега, она госпитализирована», — рассказали в МЧС.
В середине июня в дагестанском селе Кижани после ливня сошел сель. Потоком на 6 км унесло шестилетнюю девочку, она погибла.
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