В Ростове-на-Дону произошел пожар на мебельной фабрике. Видео
На улице Горсоветской в Ростове-на-Дону загорелось производственное здание на площади 200 кв. м, сообщил мэр города Алексей Логвиненко. Как передают «Ростов-на-Дону онлайн» и «Блокнот Ростов», горит мебельная фабрика.
Логвиненко уточнил, что пожар уже локализован. По его данным, три человека получили ожоги, двое из них госпитализированы. Из-за пожара ограничено движение автомобилей вокруг здания на улицах Горсоветской, Рябышева и в переулке Клавишного.
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