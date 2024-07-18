В Ростове-на-Дону произошел пожар на мебельной фабрике. Видео

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На улице Горсоветской в Ростове-на-Дону загорелось производственное здание на площади 200 кв. м, сообщил мэр города Алексей Логвиненко. Как передают «Ростов-на-Дону онлайн» и «Блокнот Ростов», горит мебельная фабрика.

Логвиненко уточнил, что пожар уже локализован. По его данным, три человека получили ожоги, двое из них госпитализированы. Из-за пожара ограничено движение автомобилей вокруг здания на улицах Горсоветской, Рябышева и в переулке Клавишного.