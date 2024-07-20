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Суд арестовал сбившего силовиков жителя Дагестана

Суд арестовал сбившего силовиков жителя Дагестана
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Суд арестовал жителя Дагестана, сбившего на автомобиле двоих сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Сегодня, по ходатайству следствия, в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

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Мужчину обвиняют по статье 317 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

18 июля в Махачкале сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили машину местного жителя на улице Абубакарова. Автомобиль заблокировали и пытались выбить окно. После этого злоумышленник протаранил другие машины, сбил двух сотрудников и уехал. В тот же день его задержали.

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Дагестан Махачкала силовики водитель арест суд
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