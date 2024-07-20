Суд арестовал сбившего силовиков жителя Дагестана
Суд арестовал жителя Дагестана, сбившего на автомобиле двоих сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
«Сегодня, по ходатайству следствия, в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.
Мужчину обвиняют по статье 317 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
18 июля в Махачкале сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили машину местного жителя на улице Абубакарова. Автомобиль заблокировали и пытались выбить окно. После этого злоумышленник протаранил другие машины, сбил двух сотрудников и уехал. В тот же день его задержали.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации