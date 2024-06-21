В зоне военной операции погиб актер Леонид Гусаров

Леонид Гусаров (Фото: zhukovskiy.ru)

Актер Леонид Гусаров погиб в зоне военной операции при выполнении боевых задач, сообщила администрация подмосковного Жуковского.

В администрации рассказали, что Гусаров уехал в зону военной операции в августе 2023 года. «При осуществлении боевых задач он героически погиб», — сообщили в пресс-службе, не уточнив, когда именно это произошло. По данным портала «Кино-театр.ру», Гусаров погиб в июне 2024 года.

Прощание с артистом прошло утром 21 июня в городском Пантелеимоновском храме Преображения Господня. Место, где его захоронят, в администрации не назвали.

Гусаров родился 13 февраля 1973 года в Ангарске Иркутской области, ему был 51 год.

Начал играть в театре еще в подростковом возрасте: в течение четырех лет участвовал в постановках ангарского народного театра «Факел». В 1991 году окончил профучилище, а спустя семь лет — Иркутское театральное училище по специальности «Актер драматического театра». После этого поступил на службу в Омский драматический театр «Галерка», в котором работал до 2007 года. В 2009 году перешел в Нижегородский театр «Комедия», где играл в течение трех лет.

В 2012 году актер переехал в Жуковский и присоединился к труппе драматического театра «Стрела». Параллельно работал преподавателем театрального отделения в Жуковской детской школе искусств № 1. Из «Стрелы» Гусаров ушел в 2014 году; в школе искусств он преподавал более десяти лет, до отъезда на военную операцию.

На театральной сцене Гусаров исполнил более 20 ролей. Также снимался в кино, в том числе в сериале «Последний мент» (2015–2017) и фильмах «Споры» (2011) и «Дорогие товарищи» (2020). В «Спорах» сыграл главную роль, в остальных проектах — эпизодические.