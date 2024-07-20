На румынской АЭС Чернаводэ из-за сбоя отключился один из энергоблоков
Первый энергоблок румынской АЭС Чернаводэ был автоматически отключен от национальных энергосетей (SEN) из-за неисправности, сообщила компания Nuclearelectrica, передает Puterea.ro.
В компании заверили, что сбой, из-за которого произошло отключение, «не повлиял на ядерную безопасность, персонал и население». Специалисты расследуют причины и работают над устранением неполадок.
АЭС Чернаводэ — единственная атомная электростанция и крупнейший производитель электроэнергии в Румынии. Расположена в одноименном городе в жудеце Констанца. Первый энергоблок станции был введен в эксплуатацию в 1996 году.
Первый энергоблок АЭС был планово отключен от энергосети с 19 мая до конца июня. В конце прошлого месяца Nuclearelectrica сообщила о завершении работ по техническому обслуживанию энергоблока, его снова ввели в работу.
Румынское издание Economica.net пишет, что внеплановое отключение энергоблока на Чернаводэ произошло на фоне повышенного потребления из-за высоких температур в стране. В последние дни в Румынии стоит сильная жара, метеорологи прогнозировали температуру до плюс 42 градусов.
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