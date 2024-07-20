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На румынской АЭС Чернаводэ из-за сбоя отключился один из энергоблоков

АЭС Чернаводэ
АЭС Чернаводэ (Фото: Bogdan Cristel / Reuters)

Первый энергоблок румынской АЭС Чернаводэ был автоматически отключен от национальных энергосетей (SEN) из-за неисправности, сообщила компания Nuclearelectrica, передает Puterea.ro.

В компании заверили, что сбой, из-за которого произошло отключение, «не повлиял на ядерную безопасность, персонал и население». Специалисты расследуют причины и работают над устранением неполадок.

АЭС Чернаводэ — единственная атомная электростанция и крупнейший производитель электроэнергии в Румынии. Расположена в одноименном городе в жудеце Констанца. Первый энергоблок станции был введен в эксплуатацию в 1996 году.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Первый энергоблок АЭС был планово отключен от энергосети с 19 мая до конца июня. В конце прошлого месяца Nuclearelectrica сообщила о завершении работ по техническому обслуживанию энергоблока, его снова ввели в работу.

Румынское издание Economica.net пишет, что внеплановое отключение энергоблока на Чернаводэ произошло на фоне повышенного потребления из-за высоких температур в стране. В последние дни в Румынии стоит сильная жара, метеорологи прогнозировали температуру до плюс 42 градусов.

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Теги
Румыния АЭС энергоблок ядерный реактор
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