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Эдварда Била задержали в Москве за езду на самокате в полицейской форме

Блогера Эдварда Била задержали в Москве за езду на самокате в полицейской форме
Эдвард Бил
Эдвард Бил (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Блогера Эдварда Била задержали после того, как он проехался по подмосковному Одинцово в полицейской форме, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Бил был задержан на Неглинной улице в центре Москвы, ему грозит арест на срок до 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

Mash пишет, что блогер со своим другом катался на самокате по Неглинной улице накануне, 19 июля. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором видно, как два человека в одежде, похожей на форму сотрудников Госавтоинспекции, садятся на самокат с прицепом, к которому прикреплена мигалка наподобие полицейской. На спине Била написано «Самокатная патрульная служба».

По данным РЕН ТВ, блогера доставили в столичный Мещанский районный суд. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что Бил за помощью не обращался; пранк был социальным экспериментом, сообщает Mash.

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Эдвард Бил ведет YouTube-канал, где выкладывает пранки, у него около 6,8 млн подписчиков.

Ранее он также снимал на видео то, как разбивал автомобили, пока весной 2021 года не устроил ДТП. Бил выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве за рулем Audi RS6 и врезался в Volkswagen и еще три автомобиля. За рулем Volkswagen находилась сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Машина, которую вел Бил, не принадлежала ему, за ней также числилось более 400 превышений скорости за четыре месяца. Кроме того, на автомобиле были поддельные номера.

В марте 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ему также запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет.

По данным ТАСС, блогер полностью признал вину, а также примирился с Артемовой и погасил весь ущерб. В ноябре 2022 года он вышел из колонии.

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Теги
блогеры самокаты Москва мелкое хулиганство
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