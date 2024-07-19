У одесского «Привоза» с полицейского сорвали одежду и он открыл стрельбу

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При задержании нарушителя на крупнейшем одесском рынке «Привоз» полицейские произвел выстрел из пистолета в воздух, чтобы вызвать подкрепление, сообщает местное издание «Думская».

Ранее украинские издания сообщали, что конфликт произошел при попытке сотрудников Территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата) мобилизовать местного жителя.

Однако в полиции сообщили, что патрульный наряд преследовал нарушителя и возле «Привоза» у него произошел конфликт с прохожими, поскольку толпа пыталась помешать полицейским.

Водитель, которого полицейские остановили в районе «Привоза», был в состоянии наркотического опьянения, пояснили в полиции. Он оказывал сопротивление, нецензурно выражался и отказался пройти освидетельствование.

«Возле служебного авто собралась толпа людей, которые пытались помочь мужчине убежать. Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала форменную одежду. Патрульный применил в отношении нарушительницы баллончик с газом раздражающего действия, вернул пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил», — заявили в полиции.

Во время потасовки водитель пытался убежать, но его и еще двух человек доставили в отделение.