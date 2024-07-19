 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У одесского «Привоза» с полицейского сорвали одежду и он открыл стрельбу

Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

При задержании нарушителя на крупнейшем одесском рынке «Привоз» полицейские произвел выстрел из пистолета в воздух, чтобы вызвать подкрепление, сообщает местное издание «Думская».

Ранее украинские издания сообщали, что конфликт произошел при попытке сотрудников Территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата) мобилизовать местного жителя.

Однако в полиции сообщили, что патрульный наряд преследовал нарушителя и возле «Привоза» у него произошел конфликт с прохожими, поскольку толпа пыталась помешать полицейским.

Водитель, которого полицейские остановили в районе «Привоза», был в состоянии наркотического опьянения, пояснили в полиции. Он оказывал сопротивление, нецензурно выражался и отказался пройти освидетельствование.

«Возле служебного авто собралась толпа людей, которые пытались помочь мужчине убежать. Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала форменную одежду. Патрульный применил в отношении нарушительницы баллончик с газом раздражающего действия, вернул пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил», — заявили в полиции.

Во время потасовки водитель пытался убежать, но его и еще двух человек доставили в отделение.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Одесса военкомат стрельба
Материалы по теме
В Одессе произошли взрывы
Политика
В Одессе за ночь сгорели пять автомобилей
Политика
В Одессе прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18 июл, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18 июл, 18:03
Что готовит бизнесу налоговая реформа 2025 года РБК Компании, 12:00
Журналист WSJ Гершкович на судебных прениях не признал вину в шпионаже Общество, 11:56
Глобальный сбой Windows затронул IT-системы оргкомитета Олимпиады Спорт, 11:53
Как инновации меняют промышленный сектор РБК+, 11:50
Росавиация сообщила о штатных полетах авиакомпаний России на фоне сбоя Технологии и медиа, 11:47
Зачем горнодобывающему сектору зеленая энергия Отрасли, 11:45
У одесского «Привоза» с полицейского сорвали одежду и он открыл стрельбу Общество, 11:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
S7 заявила о работе в штатном режиме на фоне глобального сбоя Windows Общество, 11:41
В команде проекта — сотрудники разных компаний: как ими управлять Pro, 11:37
CrowdStrike подтвердила связь между глобальными сбоями и обновлением ПО Общество, 11:36
Минцифры назвало урок для России после глобального сбоя Windows Технологии и медиа, 11:34
Японскую гимнастку отстранили от Олимпиады за курение и алкоголь Спорт, 11:34
Прокурор запросил 18 лет колонии Эвану Гершковичу Политика, 11:29
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетями РБК и Millennium, 11:21