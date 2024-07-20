В Якутии Ан-24 повредил опоры шасси при посадке
В городе Мирный в Якутии при посадке самолета авиакомпании АЛРОСА произошел разрыв пневматиков основных опор шасси, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале.
Самолет Ан-24 выполнял рейс Ленск — Мирный. На его борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.
В прокуратуре уточнили, что самолет находится на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Мирном. Ведомство проводит проверку.
Неделей ранее, 12 июля, инцидент с Ан-24 произошел в поселке Березово в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Тогда у самолета, летевшего из Тюмени, после посадки разорвалась пневматика правого колеса шасси. На борту находились 38 пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал.
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