В Саратове легковушка и грузовик столкнулись с троллейбусом

В Саратове произошло ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и троллейбуса, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла в 19:48 на улице «50 лет Октября» напротив дома № 19. Столкнулись автомобиль LADA Granta, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения, троллейбус, которым управлял мужчина 1989 года рождения, и грузовой автомобиль ЗИЛ.

Личность водителя грузовика пока не установлена. Он и его пассажир доставлены в медучреждение. Водитель троллейбуса и восемь его пассажиров госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

19 июля массовое ДТП с военным грузовиком произошло в Ростовской области на трассе М-4 «Дон». Тогда пострадали восемь человек. Водитель «Газ 2217» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с LADA Granta, после чего микроавтобус отбросило на припаркованный грузовик Scania. Затем он вылетел на встречную полосу и врезался в военный автомобиль «Урал».