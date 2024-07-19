В Саратове легковушка и грузовик столкнулись с троллейбусом
В Саратове произошло ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и троллейбуса, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По предварительным данным, авария произошла в 19:48 на улице «50 лет Октября» напротив дома № 19. Столкнулись автомобиль LADA Granta, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения, троллейбус, которым управлял мужчина 1989 года рождения, и грузовой автомобиль ЗИЛ.
Личность водителя грузовика пока не установлена. Он и его пассажир доставлены в медучреждение. Водитель троллейбуса и восемь его пассажиров госпитализированы.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
19 июля массовое ДТП с военным грузовиком произошло в Ростовской области на трассе М-4 «Дон». Тогда пострадали восемь человек. Водитель «Газ 2217» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с LADA Granta, после чего микроавтобус отбросило на припаркованный грузовик Scania. Затем он вылетел на встречную полосу и врезался в военный автомобиль «Урал».
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