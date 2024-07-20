На северо-западе Китая 11 человек погибли при обрушении моста
На северо-западе Китая погибли 11 человек в результате обрушения части автодорожного моста в провинции Шэньси, сообщает агентство «Синьхуа».
Мост обрушился из-за проливных дождей и паводков, рассказали местные власти. Спасатели обнаружили пять машин, упавших в реку, спасательная операция продолжается. По предварительным данным, пропали без вести около 20 машин и более 30 человек.
18 июля Государственный комитет по предупреждению стихийных бедствий ввел режим экстренного реагирования четвертого уровня (самого низкого из четырех) в Шэньси. Комитет также направил рабочую группу для оказания помощи местным властям в ликвидации последствий после проливных дождей и проведении спасательных работ. Согласно прогнозу погоды, ливень продолжится вплоть до воскресенья, 21 июля.
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