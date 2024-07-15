В Москве спрогнозировали вторую волну сильных дождей

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Жителей Москвы в ближайший час ждет новая волна сильных дождей, сообщили в комплексе городского хозяйства со ссылкой на синоптиков.

По их данным, непогода сохранится до конца суток.

«Ожидаются ливень, гроза, сильные порывы ветра», — пообещали в коммунальных службах Москвы. В главке МЧС добавили, что порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Пешеходов в такую погоду просят не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. Автовладельцам рекомендуют не оставлять под такими объектами свои машины, а если непогода застигнет в дороге, быть предельно внимательными за рулем. В МЧС советуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.