В Москве спрогнозировали вторую волну сильных дождей
Жителей Москвы в ближайший час ждет новая волна сильных дождей, сообщили в комплексе городского хозяйства со ссылкой на синоптиков.
По их данным, непогода сохранится до конца суток.
«Ожидаются ливень, гроза, сильные порывы ветра», — пообещали в коммунальных службах Москвы. В главке МЧС добавили, что порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Пешеходов в такую погоду просят не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. Автовладельцам рекомендуют не оставлять под такими объектами свои машины, а если непогода застигнет в дороге, быть предельно внимательными за рулем. В МЧС советуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.
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